Çankaya Belediyesi'nden Kütüphaneler İçin Yeni Düzenleme

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Çankaya Evleri ve kültür merkezlerinde hizmet veren 12 kütüphanesiyle haftanın yedi günü yurttaşların eğitim ve kültür alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Belediye, kütüphanelerin yeni gün ve çalışma saatlerini duyurdu.
Çankaya Belediyesi, sessiz ve güvenli çalışma ortamları sunan kütüphaneleriyle başta öğrenciler olmak üzere tüm yurttaşları bilgiyle buluşturmaya devam ediyor. Eğitime ve bilgiye erişimi öncelikli hizmet alanlarından biri olarak gören Çankaya Belediyesi, farklı bölgelerde hizmet veren kütüphanelerini geniş saat aralıklarıyla yurttaşların kullanımına sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanelerin, özellikle öğrencilerin ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirlenen yeni kullanım gün ve saatleri, resmi tatiller hariç 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.
Kütüphanelerin çalışma saatleri şu şekilde:
-7 gün 24 saat açık olan kütüphaneler
Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi
-Hafta içi ve hafta sonu 09.00-22.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneler
Çayyolu Çankaya Evi Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi
Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi
Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi Kütüphanesi
Oran Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi Kütüphanesi
Karapınar Çankaya Evi Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi
-Hafta içi ve hafta sonu 09.00-20.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneler
Kırkkonaklar Çankaya Evi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi
Zübeyde Hanım Çankaya Evi Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi
Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi Halide Edip Adıvar Kütüphanesi
Sokullu Çankaya Evi Ahmed Arif Kütüphanesi
Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi Kütüphanesi
