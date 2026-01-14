Çankaya Belediyesi'nden Kütüphaneler İçin Yeni Düzenleme

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Çankaya Evleri ve kültür merkezlerinde hizmet veren 12 kütüphanesiyle haftanın yedi günü yurttaşların eğitim ve kültür alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Belediye, kütüphanelerin yeni gün ve çalışma saatlerini duyurdu.

Çankaya Belediyesi, sessiz ve güvenli çalışma ortamları sunan kütüphaneleriyle başta öğrenciler olmak üzere tüm yurttaşları bilgiyle buluşturmaya devam ediyor. Eğitime ve bilgiye erişimi öncelikli hizmet alanlarından biri olarak gören Çankaya Belediyesi, farklı bölgelerde hizmet veren kütüphanelerini geniş saat aralıklarıyla yurttaşların kullanımına sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanelerin, özellikle öğrencilerin ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirlenen yeni kullanım gün ve saatleri, resmi tatiller hariç 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.

Kütüphanelerin çalışma saatleri şu şekilde:

-7 gün 24 saat açık olan kütüphaneler

Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi

Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi

-Hafta içi ve hafta sonu 09.00-22.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneler

Çayyolu Çankaya Evi Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi

Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi

Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi Kütüphanesi

Oran Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi Kütüphanesi

Karapınar Çankaya Evi Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi

-Hafta içi ve hafta sonu 09.00-20.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneler

Kırkkonaklar Çankaya Evi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi

Zübeyde Hanım Çankaya Evi Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi

Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi Halide Edip Adıvar Kütüphanesi

Sokullu Çankaya Evi Ahmed Arif Kütüphanesi

Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi Kütüphanesi