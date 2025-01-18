Çankaya Belediyesi'nde Kentsel Tarım Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nde Kentsel Tarım Eğitimleri Başladı

Çankaya Belediyesi\'nde Kentsel Tarım Eğitimleri Başladı

Çankaya Belediyesi, Mutlukent ve Ata Mahallesi'ndeki kent bostanlarında kentsel tarım eğitimleri düzenleyerek vatandaşların tarım bilgilerini artırmayı amaçlıyor. Eğitimler, sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi konuların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenecek.

18.01.2025 10:18  Güncelleme: 10:26
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin kent bostanlarında, yeni dönem eğitimleri başladı. Mutlukent ve Ata Mahallesi'ndeki kent bostanlarında düzenlenen eğitimler, vatandaşların kentsel tarım konusunda bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgileri uygulamalı olarak geliştirmelerini sağlıyor.

Çankaya'da kentsel tarım eğitimleri, bahar dönemi kurslarıyla başladı. Kurs kapsamında katılımcılar, temel sebze ve meyve yetiştiriciliği, tarım alanındaki genel bilgiler ve yerel tohumun önemi gibi konularda eğitim alıyor. Ayrıca, bitki hastalıkları, aşılama teknikleri ve kompost yapımı gibi başlıklar da ele alınıyor. Eğitimler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla destekleniyor, böylece vatandaşlar öğrendikleri bilgileri hem kent bostanlarında hem de kendi bahçelerinde pratiğe dökme fırsatı buluyor.

Mutlukent Kent Bostanı'na katılan vatandaşlar, salı ve çarşamba günleri 12.30 ile 14.30 saatleri arasında; Ata Kent Bostanı'na katılanlar ise perşembe ve cuma günleri 13.30 ile 15.30 saatleri arasında eğitim alıyor.

Eğitimler, haziran ayına kadar devam edecek ve kursiyerlere sertifika verilecek. Nisan ayı itibarıyla ise uygulamalı eğitimler başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nde Kentsel Tarım Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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