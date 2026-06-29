NATO Zirvesi için Çankaya'da çöp toplama düzeni değişti - Son Dakika
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NATO Zirvesi için Çankaya'da çöp toplama düzeni değişti

29.06.2026 15:45  Güncelleme: 16:07
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Çankaya’nın 44 ayrı bölgesinde temizlik ve çöp toplama sistemi geçici olarak yeniden düzendi.

(ANKARA) - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Çankaya'nın 44 ayrı bölgesinde temizlik ve çöp toplama sistemi geçici olarak yeniden düzendi.

Ankara'da, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle, Çankaya'da bazı cadde ve sokaklarda temizlik ve çöp toplama sistemi geçici olarak yeniden düzenlendi. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda kapatılacak güzergahlardaki çöp konteynerleri 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacak veya uygun noktalara taşınacak.

ÇÖPLER 21'DEN ÖNCE ÇIKARILMAYACAK

Konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde vatandaşlar çöplerini saat 21.00'den önce dışarı çıkaramayacak. Konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde Çankayalılar, çöplerini, suyu süzülmüş ve ağzı sıkıca bağlanmış poşetler içerisinde bina önüne bırakması yeterli olacak.

TEMİZLİK KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, kapalı bölgelerde, gece 21.00-04.00 ve gündüz 05.00-14.00 saatleri arasında çöp toplama hizmetini kesintisiz sürdürecek. Konteynerlerin kaldırılmadığı bölgelerde ise rutin çöp toplama hizmeti aynı şekilde devam edecek.

HACİMLİ ATIKLAR ÇIKARILMAYACAK

Ayrıca, NATO Zirvesi süresince Çankaya genelinde dal, budak, moloz, eski mobilya, koltuk, kanepe ve benzeri hacimli atıkların çöpe çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan yetkililer, anlayış ve işbirliği için tüm Çankayalılara teşekkür etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle, temizlik ve çöp toplama sisteminin geçici olarak değişeceği bölgeler ise şöyle:


  1. Esat Caddesi
  2. Mevlana Bulvarı
  3. İnönü Bulvarı
  4. Atatürk Bulvarı
  5. Dumlupınar Bulvarı
  6. Söğütözü Caddesi
  7. İhsan Doğramacı Bulvarı
  8. Cinnah Caddesi
  9. Simon Bolivar Caddesi
  10. Çankaya Caddesi
  11. Rabindranath Tagore Caddesi
  12. Bahriye Üçok Caddesi
  13. John F. Kennedy Caddesi
  14. Kişinev Caddesi
  15. Jose Marti Caddesi
  16. Arjantin Caddesi
  17. İran Caddesi
  18. Polonya Caddesi
  19. Tahran Caddesi
  20. Billur Sokak
  21. Boğaz Sokak
  22. Bülten Sokak
  23. Gülözü Sokak
  24. Güniz Sokak
  25. Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak
  26. 720 Sokak
  27. 721 Sokak
  28. Ufuk Üniversitesi Caddesi
  29. 1443 Sokak
  30. 1452 Sokak
  31. 1377 Sokak
  32. 1380 Sokak
  33. 1381 Sokak
  34. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
  35. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi
  36. 2453 sokak olmak üzere tüm sokak ve caddeler.


Önlem alınacak oteller ve çevresi

  1. Bilkent Hotel - Üniversiteler Mahallesi
  2. JW Marriott Hotel - Çukurambar
  3. Metropolitan Hotel - Balgat
  4. InterContinental Hotel
  5. Sheraton Hotel?
  6. Lugal Hotel
  7. HiltonSA Hotel
  8. Divan Otel - Yıldız

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi için Çankaya'da çöp toplama düzeni değişti - Son Dakika

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