NATO Zirvesi için Çankaya'da çöp toplama düzeni değişti

(ANKARA) - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Çankaya'nın 44 ayrı bölgesinde temizlik ve çöp toplama sistemi geçici olarak yeniden düzendi.

Ankara'da, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle, Çankaya'da bazı cadde ve sokaklarda temizlik ve çöp toplama sistemi geçici olarak yeniden düzenlendi. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda kapatılacak güzergahlardaki çöp konteynerleri 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacak veya uygun noktalara taşınacak.

ÇÖPLER 21'DEN ÖNCE ÇIKARILMAYACAK

Konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde vatandaşlar çöplerini saat 21.00'den önce dışarı çıkaramayacak. Konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde Çankayalılar, çöplerini, suyu süzülmüş ve ağzı sıkıca bağlanmış poşetler içerisinde bina önüne bırakması yeterli olacak.

TEMİZLİK KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, kapalı bölgelerde, gece 21.00-04.00 ve gündüz 05.00-14.00 saatleri arasında çöp toplama hizmetini kesintisiz sürdürecek. Konteynerlerin kaldırılmadığı bölgelerde ise rutin çöp toplama hizmeti aynı şekilde devam edecek.

HACİMLİ ATIKLAR ÇIKARILMAYACAK

Ayrıca, NATO Zirvesi süresince Çankaya genelinde dal, budak, moloz, eski mobilya, koltuk, kanepe ve benzeri hacimli atıkların çöpe çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan yetkililer, anlayış ve işbirliği için tüm Çankayalılara teşekkür etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle, temizlik ve çöp toplama sisteminin geçici olarak değişeceği bölgeler ise şöyle:



Esat Caddesi Mevlana Bulvarı İnönü Bulvarı Atatürk Bulvarı Dumlupınar Bulvarı Söğütözü Caddesi İhsan Doğramacı Bulvarı Cinnah Caddesi Simon Bolivar Caddesi Çankaya Caddesi Rabindranath Tagore Caddesi Bahriye Üçok Caddesi John F. Kennedy Caddesi Kişinev Caddesi Jose Marti Caddesi Arjantin Caddesi İran Caddesi Polonya Caddesi Tahran Caddesi Billur Sokak Boğaz Sokak Bülten Sokak Gülözü Sokak Güniz Sokak Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak 720 Sokak 721 Sokak Ufuk Üniversitesi Caddesi 1443 Sokak 1452 Sokak 1377 Sokak 1380 Sokak 1381 Sokak Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi 2453 sokak olmak üzere tüm sokak ve caddeler.





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Önlem alınacak oteller ve çevresi