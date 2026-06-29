(ANKARA) - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Çankaya'nın 44 ayrı bölgesinde temizlik ve çöp toplama sistemi geçici olarak yeniden düzendi.
Ankara'da, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle, Çankaya'da bazı cadde ve sokaklarda temizlik ve çöp toplama sistemi geçici olarak yeniden düzenlendi. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda kapatılacak güzergahlardaki çöp konteynerleri 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacak veya uygun noktalara taşınacak.
Konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde vatandaşlar çöplerini saat 21.00'den önce dışarı çıkaramayacak. Konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde Çankayalılar, çöplerini, suyu süzülmüş ve ağzı sıkıca bağlanmış poşetler içerisinde bina önüne bırakması yeterli olacak.
Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, kapalı bölgelerde, gece 21.00-04.00 ve gündüz 05.00-14.00 saatleri arasında çöp toplama hizmetini kesintisiz sürdürecek. Konteynerlerin kaldırılmadığı bölgelerde ise rutin çöp toplama hizmeti aynı şekilde devam edecek.
Ayrıca, NATO Zirvesi süresince Çankaya genelinde dal, budak, moloz, eski mobilya, koltuk, kanepe ve benzeri hacimli atıkların çöpe çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan yetkililer, anlayış ve işbirliği için tüm Çankayalılara teşekkür etti.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle, temizlik ve çöp toplama sisteminin geçici olarak değişeceği bölgeler ise şöyle:
Son Dakika › Güncel › NATO Zirvesi için Çankaya'da çöp toplama düzeni değişti - Son Dakika
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