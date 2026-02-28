Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Emeklilerle İftarda Buluştu

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emekli yurttaşlar için düzenlenen iftar programında emekliler için hayata geçirilen projeleri ve yeni dönem planlarını anlattı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emekli yurttaşlara yönelik düzenlenen iftar programına katıldı. Emekli örgütlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen buluşmada, Çankaya'da emeklilere yönelik hayata geçirilen projeler ile önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar ele alındı.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişe vefası olmayanın, geleceğe inancı da olmaz. Emekli örgütlerimizin işbirliğiyle emekli yurttaşlarımız için düzenlediğimiz iftar buluşmasında, Çankaya'mızda emeklilerimiz için hayata geçirdiğimiz projeleri ve önümüzdeki dönem içinde yapacaklarımızı konuştuk. Katılımları, destekleri, güvenleri için tüm komşularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.