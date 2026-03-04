Çankaya Belediyesi'nden Kuğulupark'ta Buharlı Temizlik

(ANKARA)- "Tertemiz Çankaya" anlayışını teknoloji desteğiyle sürdüren Çankaya Belediyesi, yeni nesil ozonlu buharlı yüksek basınçlı molekül parçalayıcı temizlik makinesiyle Kuğulupark'ta kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi'nin, "Tertemiz Çankaya" vizyonunu teknolojiyle birleştirdiği, yeni nesil ozonlu, buharlı ve yüksek basınçlı molekül parçalayıcı temizlik makinesi, bu kez Başkent'in simgelerinden Kuğulupark'ın havuzunda kullanıldı.

Ozon teknolojisiyle çevre dostu ve hijyenik bir çözüm sunan sistem, kimyasal kullanımını en aza indirerek doğal yaşamı da koruyor. 500 bar basınca ve 90 derece sıcak suya ulaşabilen güçlü pompa sistemi sayesinde havuz yüzeylerinde biriken zorlu kir, yosun ve kalıntılar etkili şekilde temizlendi. Hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkaran çevre dostu sistem sayesinde Kuğulupark'ın havuzunda kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüldü.

Dokunmatik ekranlı akıllı kontrol sistemi, dayanıklı hortum ve nozul grupları ile paslanmaz şase yapısına sahip yeni teknoloji ile temizlik hizmetlerinde hız, verimlilik ve tasarruf sağlanıyor. Kuğulupark'ta gerçekleştirilen uygulama da kent estetiğini koruyarak daha sağlıklı ve daha temiz bir Çankaya için önemli bir adım oldu.

Çocuk oyun grupları, fıskiye alanı ve Tunalı Hilmi Bey heykeli, ozonlu buharlı yüksek basınçlı makineyle özenle temizlendi. Çöp kutuları dezenfekte edilerek bitkisel alanlarda da ilaçlama çalışması yapıldı. Kuğulu Park, yapılan kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarının ardından ziyaretçilerini daha sağlıklı ve pırıl pırıl bir ortamda ağırlamaya hazır hale getirildi.