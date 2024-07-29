(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Dışarısı İçeride' sergisinin açılışı, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sokağın ruhunu duvarlara yansıtan sanatçıların eserlerinden oluşan 'Dışarısı İçeride' sergisinde, sanatseverler sokak sanatının çeşitli formlarını ve ifadelerini keşfetme imkanı buldu. Sanatçılara, Belediye'nin Turan Erol Sanat Atölyesi sanatçıları da destek verdi.
Dışarısı İçeride sergisi 20 Ağustos'a dek ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Dışarısı İçeride' sergisi açıldı - Son Dakika
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