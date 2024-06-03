Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları\'ndan \'Aklımdaki Kadınlar\' oyunu sahnelendi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları Oran Semt Tiyatrosu, "Aklımdaki Kadınlar" adlı oyunu Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları'ndan Oran Semt Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Aklımdaki Kadınlar", Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Neil Simon tarafından kaleme alınan oyunu Cantuğ Canpolat yönetti.

Oyunda, ilişkilerinde sorunlar yaşayan takıntılı yazar Jake'in hayal ve gerçek arasında git gellerle dolu hayatını ve gerçek yaşamında kurmak istediği dengeyi hayal dünyasındaki kadınlarla kurma çabası konu ediliyor. Başkentli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve kadın-erkek ilişkilerini farklı bir perspektiften değerlendiren komedi türündeki oyun, izleyicilere keyifli bir deneyim yaşattı.