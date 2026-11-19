(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında daha önce 24 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında bulunan Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman hakkında tahliye kararı verildi.