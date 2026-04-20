Çankaya'da Sinek ve Haşereye Karşı Gece Mesaisi Sürüyor

20.04.2026 10:29  Güncelleme: 10:44
Çankaya Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaz geçirebilmesi için 124 mahallede haşere ilaçlama çalışmalarına başladı. Ekipler, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanarak parklar ve oyun alanlarını ilaçlıyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, havanın ısınmasıyla 124 mahallede ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Çalışmalara gece saatlerinde devam eden ekipler, haşere ve zararlılarla mücadele için çalışmalarını sürdürecek.

İnsan sağlığına zarar vermeyen ve haşerelerin yoğunlaşabileceği yerlerde ilaçlama çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, vatandaşların sorunsuz bir yaz ayı geçirmeleri için var gücüyle çalışıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar ve yeşil alanlarda aynı hassasiyetle ilaçlama yapıyor. Özellikle çocukların oyun alanları ve dinlenme bölgeleri düzenli ilaçlanarak haşere oluşumuna karşı önlem alınıyor.

Gece gündüz devam ediyor

İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Haşere ve sineklerin yoğunluk gösterebileceği alanlar öncelikli olarak belirlenerek, bu bölgelerde etkin mücadele yürütülüyor. İlaçlama çalışmaları, insan yoğunluğunun az olduğu bölgelerde gündüz, ilçe merkezlerinde ise gece yapılıyor.

Periyodik ilaçlama devam edecek

Çankaya Belediyesi, havaların ısındığı aylar boyunca periyodik ilaçlama çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. "Tertemiz Çankaya" hedefiyle hareket eden ekipler, sinek ve haşerelerin üreme alanlarını tespit edip, bu bölgelerde önleyici uygulamalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
