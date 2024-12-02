Çankaya Belediyesi, YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu'nu Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu'nu Hayata Geçirdi

Çankaya Belediyesi, YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu\'nu Hayata Geçirdi

Çankaya Belediyesi, Çankaya Akademi ile sunduğu yüz yüze eğitim desteğini dijital platforma taşıyarak 'YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu'nu oluşturdu. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile 25 yaşına kadar olan mezun öğrenciler için online eğitim imkanı sunulacak. Başvurular 2-15 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek.

02.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Çankaya Akademi ile yüz yüze verdiği eğitim desteğini dijital hale getirerek 'Akıllı Eğitim Platformu'nu geliştirdi. Belediye, "YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu" ile 9, 10, 11, 12. sınıf ve 25 yaşına kadar olan mezun öğrencileri online eğitimle üniversiteye hazırlayacak. Online eğitime başvurular 2-15 Aralık günleri arasında yapılabilecek.

Çankaya Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak hayata geçirdiği Çankaya Akademi (Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi) projesini dijital platforma da uyarladı. Teknolojik gelişmelerine uyumlu hale getirilerek oluşturulan "Çankaya Belediyesi YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu" daha fazla sayıda öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak.

Hedef 5 bin üniversite adayı

Kısa sürede yoğun ilgi gören ve "Çankaya Akademi" ile sekiz Çankaya Evi'nde devam eden yüz yüze eğitim programı, YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu ile online hale getirilerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri ve liseden mezun olup üniversite sınavına hazırlanan gençlere uzaktan eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ders ve sınav müfredatına uygun şekilde hazırlanan ve öğrencilerin eğitimlere daha hızlı bir şekilde erişebilmesine olanak sağlayan online programı ile 5 bin aktif kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

Online başvular 15 Aralık gününe kadar

Dijital Akademi'ye kayıt başvuruları 2 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacak. Dijital eğitimden yararlanmak isteyenler, https://basvuru.cankaya.bel.tr/akademi/ adresinden başvuruda bulunabilecek. Dijital Akademi'ye başvurularda, öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Çankaya'da ikamet etmesi, 9-10-11-12. sınıf veya 25 yaşını geçmemiş olması şartı aranıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, YKS Hazırlık Dijital Eğitim Platformu'nu Hayata Geçirdi - Son Dakika

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