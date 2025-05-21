Çankaya Belediyesinden Sokak Köpeği Ölümü Açıklaması

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nden Birlik Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin ölümüne ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sokak hayvanının geçmiş sağlık süreci ve ilgili vatandaşa tesliminden sonra gerçekleşen süreç idaremizce bilinmediğinden ölüm sebebine dair kesin bir tespitte bulunulamamaktadır. Buna rağmen, peşin hükümler ile hepimizin paylaştığı hayvanseverlik duygusunun siyasi amaçlarla istismar edilmeye çalışıldığı görülmektedir" ifadesi kullanıldı.

Çankaya Belediyesi'nden bir sokak köpeğinin ölümüne ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Birlik Mahallesi'nde yoğun şekilde gelen şikayet ve talepler nedeniyle 20 Mayıs 2025 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik veteriner hekim koordinasyonunda yapılan çalışmada bir adet sahipsiz sokak hayvanı yakalama çalışmaları esnasında fenalaşmıştır. İlk müdahaleleri belediyemiz veteriner hekimlerince yapılmış olup, tedavisini de üstlenerek sahiplenmek isteyen vatandaşların talebi doğrultusunda riskler anlatılarak şahısa teslim işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sosyal medyada söz konusu sokak hayvanının hayatını kaybettiğine dair paylaşımlarla son durumdan bilgi sahibi olunmuştur.

Sokak hayvanının geçmiş sağlık süreci ve ilgili vatandaşa tesliminden sonra gerçekleşen süreç idaremizce bilinmediğinden ölüm sebebine dair kesin bir tespitte bulunulamamaktadır. Buna rağmen, peşin hükümler ile hepimizin paylaştığı hayvanseverlik duygusunun siyasi amaçlarla istismar edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Konu ile ilgili idaremizce de inceleme başlatılmış olup sonucu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacaktır."