Çankaya'da Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen atık konteynerleri ile cam, plastik, metal ve kağıt gibi atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüştürülmesini sağlıyor. Sokak ve caddelere yerleştirilen konteynerlerin yanı sıra iş birliği yapılan kamu kurumları, konut siteleri, okullar ve işletmelere yerleştirilen konteynerler de düzenli olarak boşaltılarak atıklar geri dönüşüm sistemine dahil ediliyor.

Çankaya Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarını sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sürdürürken, çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla kamu kurumları, konut siteleri, okullar ve işletmelerle iş birliğini sürdürüyor. Kaynağında ayrıştırılarak toplanan geri dönüşüm atıkları, belediye ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde düzenli olarak alınarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

Her atık ayrı konteynerde toplanıyor

Geri dönüştürülmeye uygun kağıt, cam, metal ve plastik atıkların yanı sıra tekstil atıkları, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ile hacimli atıklar, ilçenin farklı noktalarında bulunan konteynerlerde toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Çankaya Belediyesi'nin ayrıca geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı şekilde toplanmasını sağladığı Birlik ve Alacaatlı mahallelerinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri de bulunuyor.

Kamu kurumları da destek veriyor

Atıkların geri kazanımıyla hem atık miktarı azaltılıyor hem de çevre ve ekonomi için önemli bir kazanım sağlanıyor. Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan geri dönüşüm konteynerlerini belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak boşaltarak, sistemin kesintisiz işlemesini sağlıyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların geri dönüşüme aktif katılımı destekleniyor.