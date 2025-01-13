Çankaya'da AVM'de Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çankaya'da AVM'de Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Çankaya\'da AVM\'de Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir AVM'nin tavan arasındaki havalandırma borularını kontrol eden S.P., zemin çökmesi sonucu düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.01.2025 21:47  Güncelleme: 21:49
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışan S.P. (50), metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan S.P., bastığı zeminin çökmesiyle metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü. İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da AVM'de Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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