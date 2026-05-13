Çankaya'nın Üreten Elleri, Karma Sergide Buluştu

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Evleri'nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi devam ediyor. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen karma sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çankaya Evleri'nde eğitim alan kursiyerlerin eserleri, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde açılan "20 Çankaya Evi'nin Karma Sergisi"nde sanatseverlerle buluştu. Resimden seramiğe uzanan çalışmalar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergide yer alan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken, kursiyerlerin profesyonel düzeye yakın çalışmaları dikkati çekti.

Çankaya Belediyesi, açtığı kurslar ve kültürel faaliyetlerle vatandaşların hem sosyal hem de sanatsal yönden gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Özellikle kadınların, gençlerin ve emeklilerin üretim süreçlerine aktif katılımını destekleyen Çankaya Evleri, ilçede kültür ve sanatın yaşayan merkezleri olarak faaliyet gösteriyor.