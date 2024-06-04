Çankaya Halk Eğitim Merkezi'nden Sanatsal Yolculuk Sergisi

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(ANKARA)- Çankaya Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yılın sonunda hazırladıkları, '7'den 77'ye Sanatsal Yolculuk' yıl sonu sergisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yılın sonunda hazırladıkları, '7'den 77'ye Sanatsal Yolculuk' yıl sonu sergisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Sergide kursiyerler, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Sergiye Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Yüzer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Halk eğitim merkezleri ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz"

Sergide emeği geçen kursiyerlerin başarılarının devamını dileyen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Halk Eğitim Merkezleri ülkemizin dört bir yanında hem kişisel gelişim hem de yaşama katılım noktasında büyük katkılarda bulunan kurumlarımızın başında geliyor. Bugün biz,Çankaya'da geniş katılımın olduğu Çankaya Evleri'mizde, Halk Eğitim Merkezleri'mizin çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu merkezlerde kursiyerlerimiz, mesleki beceri kazanırken sosyal yaşamda da daha fazla yer ediniyorlar. Bizler Halk Eğitim Merkezleri ile birlikte çalışmaktan, onlara katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu noktada Çankaya Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ne olursa yapmaya siz kursiyerlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sergi, 6 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.