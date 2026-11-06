Çankırı Atkaracalar'da otomobil tırla çarpıştı, 1 yaralı hastanede kurtarılamadı

Çankırı Atkaracalar'da otomobil tırla çarpıştı, 1 yaralı hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Atkaracalar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 yaralı Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EB 786 plakalı otomobil, D-100 kara yolu kenarındaki tesisten yola çıkan H.A. (33) idaresindeki 53 EK 301 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan A.E.B. (23), A.E.B. (19), K.M.K. (23) ve Erkan Bayraktar (53) yaralandı.
Atkaracalar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bayraktar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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