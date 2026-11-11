Çankırı Bayramören'de Kaymakam Gülhan ve öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturdu

Çankırı Bayramören'de Kaymakam Gülhan ve öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Akgüney köyünde 100 fidan toprakla buluşturuldu. Saat 11.11'de başlayan etkinliğe Kaymakam Oğuzhan Gülhan, kurum personeli ve öğrenciler katılarak fidanlara can suyu verdi.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.
"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Akgüney köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, saat 11.11'de fidan dikimine başlandı.
Bayramören Kaymakamı Oğuzhan Gülhan, kurum personeli, öğrenciler ve katılımcılar, 100 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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