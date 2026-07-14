Çankırı'da 'İrade Bizim, Vatan Bizim' Konferansı - Son Dakika
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Çankırı'da 'İrade Bizim, Vatan Bizim' Konferansı

Çankırı\'da \'İrade Bizim, Vatan Bizim\' Konferansı
14.07.2026 17:25
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 'İrade Bizim, Vatan Bizim' konferansı düzenlendi; Rektör Karataş, darbe girişimini milletin azminin bertaraf ettiğini belirtti.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "İrade Bizim, Vatan Bizim" konferansı düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, 10 yıl önce yazılan millet zaferini selamlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz 2016'da devletin sinesine çöreklenmiş karanlık yapının bayrağa, ezana, hak ve özgürlüklere kastetmeye yönelik ani bir gece baskını girişiminin milletin azim, inanç ve kararlılığı ile bertaraf edildiğini anlatan Karataş, "Karanlık gecede teröristlere geçit vermeyerek vatan uğruna kendisini siper eden 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 196 kahramanımız, vatandaşımız ise yaralandı. Türk milleti vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini bir kez daha dünyaya gösterdi." dedi.

Darbe girişiminin karşısında duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit ve gazilere, polis ve askerlere, siyasi parti liderlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve basın mensuplarına teşekkür eden Karataş, "Çankırı'nın bağrından çıkan bu kahramanlar ve şehitlerimiz, bu toprağın altına birer isim olarak değil, bu milletin göğsüne birer şeref madalyası olarak gömüldü. Vatan için tanklarının önüne yatan, öleceğini bilerek gözünü kırpmadan darbecilere engel olan kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karataş'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konferansta konuşmacı olarak sunum yapan Türkiyat Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Recep Büyüktolu da 15 Temmuz'un kitaplardan değil, yaşayarak öğrenildiğini, tehlikenin hala geçmediğini, operasyonların devam ettiğini söyledi.

Konferansta bazı şeyleri hatırlatmak ve 15 Temmuz'u anlamak üzere konuşacaklarını belirten Büyüktolu, "Aslında 15 Temmuz'u hakkıyla anlatmaya çalışmak zor bir görev. Zorluğu, vicdani sorumluluktan kaynaklanıyor. Şimdiye kadar defalarca çıktık, konuştuk, konferanslar verdik, bildiriler sunduk ama 15 Temmuz'da burada konuşma yapmak öbürlerine benzemiyor." diye konuştu.

15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, işgal girişimi ve ihanet olduğunu dile getiren Büyüktolu, "15 Temmuz timsah gözyaşlarıyla, din adamı, vaiz kılığında bir şahsın yaptığı anlık bir hareket değildi. 15 Temmuz, 50-55 yıllık bir zamana yayılan bir ihanettir." dedi.

Programa Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, şehit yakınları ile gaziler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da 'İrade Bizim, Vatan Bizim' Konferansı - Son Dakika

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