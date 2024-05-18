Çankırı'da Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çankırı\'da Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yenice köyünde Gülden Kütük ve annesi Ümmühan Kütük'ün yaşadığı evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, Gülden ve Ümmühan Kütük'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler morga kaldırıldı.

18.05.2024 12:39
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice köyünde Gülden Kütük (40) ile annesi Ümmühan Kütük'ün (78) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Gülden ve annesi Ümmühan Kütük'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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