Çankırı\'da Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice köyünde Gülden Kütük (40) ile annesi Ümmühan Kütük'ün (78) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Gülden ve annesi Ümmühan Kütük'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.