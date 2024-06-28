Çankırı'da hasta yakınlarını ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi darbedildi - Son Dakika
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Çankırı'da hasta yakınlarını ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi darbedildi

Çankırı Devlet Hastanesi'nde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi Sabri Karakaya, bir hasta yakını tarafından itilerek düşürüldü. Kafasını masaya çarpan Karakaya baygınlık geçirdi ve tedavisi devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, güvenlik personelinin saldırıya uğramasının sağlık hizmetinin sunulmasını engellediğini belirterek, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini ve gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını ifade etti.

28.06.2024 10:17
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Çankırı'da hasta yakınlarını ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi darbedildi.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi Sabri Karakaya, bir hasta yakını tarafından itilerek düşürüldü.

Bu sırada kafasını masaya çarpan Karakaya, baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerince müdahale edilen Karakaya'nın tedavisi sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yaptığı açıklamada, güvenlik personelinin saldırıya uğraması ve yaralanmasının derin üzüntü ve kaygı yarattığını belirtti.

Bu tür olayların sağlık hizmeti sunan birimlerde çalışan personelin güvenliğini tehdit ettiği gibi sağlık hizmetinin sunulmasını da engellediğini kaydeden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanları ve güvenlik personelimiz, toplumun sağlığı için büyük özveriyle hizmet vermektedir. Görevini yaparken şiddete maruz kalan güvenlik görevlimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Yaşanan kabul edilemez saldırıyı kınıyor, gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Sağlık hizmeti sunan birimlerde güvenlik ve huzurun korunması adına her türlü tedbirin alınması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çankırı'da hasta yakınlarını ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi darbedildi - Son Dakika
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