Çankırı\'da Hortum Oluştu

ÇANKIRI'da şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreliğine oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Havanın kararması ve rüzgarın etkisini artırmasıyla Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında hortum oluştu. İlçenin birçok noktasından görülen hortumun zarara yol açtığı köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.