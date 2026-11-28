Çankırı'da iki katlı evde soba devrilmesi iddiasıyla çıkan yangında 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki iki katlı evde, iddiaya göre sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü. Evde yalnız yaşayan 52 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çankırı'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü.
Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki iki katlı evde, iddiaya göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin incelemesinde, evde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönmez'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?