Çankırı'da Kahveli Sohbetler'de Uzman Psikolog Karataş ile ebeveynlik konuşuldu - Son Dakika
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Çankırı'da Kahveli Sohbetler'de Uzman Psikolog Karataş ile ebeveynlik konuşuldu

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Çankırı'da bir ortaokulda veliler ve öğretmenler Uzman Psikolog Karataş ile Kahveli Sohbetler'de buluştu. Etkinlikte 'Yeni Nesil Veliler İçin Hayatta Kalma Rehberi' ele alındı; değişen ebeveynlik ve sağlıklı iletişim konuşuldu, her ay farklı kitap ve konukla süreceği belirtildi.

Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda, okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Kahveli Sohbetler" etkinliği düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, veliler ve öğretmenler Uzman Psikolog Özge Karataş ile bir araya geldi.

Etkinlikte, "Yeni Nesil Veliler İçin Hayatta Kalma Rehberi" kitabı ele alınarak günümüz ebeveynliğinin değişen dinamikleri, çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın yolları ve ailelerin çocukların gelişimindeki rolü üzerine sohbet edildi.

Velilerin kitaplar aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının amaçlandığı etkinliğin, her ay farklı bir kitap ve konukla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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