Çankırı'da kar yağışı etkili olmaya başladı
ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Çankırı'nın Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir süredir soğuk havanın etkisi altında olan ilçelerde gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.
Öte yandan, Çankırı il merkezinde ise karla karışık yağmur yağışı etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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