Çankırı\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Çankırı il merkezi ile Yapraklı, Orta ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde il merkezinde etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Kentte aralıklarla kar yağışı sürüyor.

Öte yandan, Yapraklı ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra ilçe merkezinde de etkili oldu.

Beyaza bürünen ormanlık alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Çerkeş ve Orta ilçelerinde de etkili olan soğuk hava öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.