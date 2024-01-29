Şehir beyaza büründü, çocuklar karın tadını çıkardı

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile şehir merkezi beyaza büründü. Kentte yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak doyasıya eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke geneline yaptığı kar yağışı duyurusunun ardından Çankırı il merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Ara tatilde yağan kar çocuklar tarafından büyük sevinçle karşıladı. İl merkezinde yaşayan çocuklar, park ve sokaklarda kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın tadını doyasıya çıkardı.

"Çocuklarla karı görür görmez bizde dışarı çıktık"

Kar yağışının ardından çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan Merve Derelli, "Çok mutluyuz. Biraz mutlu olduk ama ilk defa ilimize kar yağdı. Çocuklarla karı görür görmez dışarı çıktık. Oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz, çok mutluyuz. İnşallah bu hafta içerisinde yağar da bizde oynarız. Biraz üşüdük ama bu kara değer" dedi.

"Kar yağdığı için çok mutluyum"

Karın tatilde yağmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Batın Derelli de, "Kar yağdığı için çok mutluyum. Oynuyorum, kardan adam yapıyorum. Kardeşimle birlikte anneme kartopu attık, kardan adam yaptık. Tatilde zevkli oluyor" diye konuştu.

"Sabah kalktığımda karı görünce şaşırdım"

Kar yağışını görünce şaşırdığını söyleyen Muhammed Said Karayel ise, "Sabah kalktığımda karı görünce şaşırdım. Çankırı'ya ilk defa kar yağdığı için çok mutluyum. Evimizin önünde kardan adam yapıyoruz. Arkadaşlarımla kartopu oynuyorum" şeklinde konuştu.