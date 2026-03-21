Çankırı'da Kaza: 3 Yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, otomobilin bariyere ve ardından savrularak başka bir araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A. (66) yönetimindeki 28 EL 447 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu İğdir köyü mevkisinde bariyere çarpıp savruldu, ardından aynı yönde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 VNH 66 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden C.A. (66) ile aynı araçta bulunan H.A. (63) ve Z.A. (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kurşunlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.