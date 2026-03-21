Çankırı'da Kaza: 3 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Kaza: 3 Yaralı

21.03.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurşunlu'da otomobilin bariyere çarpması ve başka bir araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, otomobilin bariyere ve ardından savrularak başka bir araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A. (66) yönetimindeki 28 EL 447 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu İğdir köyü mevkisinde bariyere çarpıp savruldu, ardından aynı yönde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 VNH 66 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden C.A. (66) ile aynı araçta bulunan H.A. (63) ve Z.A. (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kurşunlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurşunlu, Çankırı, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 18:50:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.