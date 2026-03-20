Çankırı\'da Kızlaryolu Barajı Projesi ile İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

20.03.2026 20:39
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da Kızlaryolu Barajı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barajın içme suyu sorununu kökten çözeceğini belirten Akbaşoğlu, projenin 2026 yılı yatırım programına alındığını ve sulama çalışmalarının hızla ilerlediğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, kentte Çankırı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yapraklı ilçesine doğal gaz gibi yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Çankırı'nın Güldürcek Barajı'ndan üç kat daha fazla su tutma kapasitesine sahip olan Kızlaryolu Barajı'ndan içme suyunu temin edebileceğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Çankırı'mızın içme suyu sorununu bir daha problem olmayacak şekilde kökten çözüyoruz. Bu proje hem bizleri hem de gelecek nesillerimizi su sorunundan tamamen kurtaracak." dedi.

Kızlaryolu Barajı ile Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da yaklaşık 150 bin dönüm arazinin sulanmasına ilişkin saha çalışmalarının hızla ilerlediğini dile getiren Akbaşoğlu, buna dair sulama ihalesinin yapıldığını, yüklenici firmanın şantiye faaliyetlerine başladığını belirtti.

Kızlaryolu Barajı'ndan Çankırı'nın içme suyu temin projesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2026 yılı yatırım programına alındığına işaret eden Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkür ediyorum. Bu bizim hayalimizdi. 70 yıllık hayal olan Kızlaryolu Barajı'mızı nasıl Çankırı'mıza ve bölgemize dev bir eser olarak inşa ettiysek, bu barajdan içme suyu projesini de inşallah memleketimize kazandırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İran’daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
Hatay’da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı Hatay'da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı
Fenerbahçe’den giden Messi oluyor Amrabat harika golle takımına turu getirdi Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi
Samsunspor’a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
