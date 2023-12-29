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Çankırı'da lise öğrencilerine yapay zeka ve uygulama konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı'da lise öğrencilerine yapay zeka ve uygulama konulu konferans düzenlendi

Çankırı'da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yapılan konferansta, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Dr. Seda Şahin, lise öğrencilerine yapay zeka ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verdi. Programda, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmaları ve projeleri hakkında da bilgi paylaşıldı.

Çankırı\'da lise öğrencilerine yapay zeka ve uygulama konulu konferans düzenlendi
29.12.2023 - 16:42,
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Çankırı'da lise öğrencilerine yönelik yapay zeka ve uygulama örnekleri konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahin, yapay zeka ve uygulamaları konusunda öğrencilere bilgi verdi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmaları hakkında sorduğu sorular cevaplandırıldı, öğrenciler tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA
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