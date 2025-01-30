Çankırı'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Kastamonu Caddesi Aşiyan mevkisinde Erenay Usta (17) idaresindeki 18 ABV 347 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Usta, 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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