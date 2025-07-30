Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
İlçeye bağlı Sarıkaya mevkisinde çıkan orman yangınının etkilediği alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangından zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?