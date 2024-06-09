Çankırı'da sınava geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti - Son Dakika
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Çankırı'da sınava geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti

Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Çankırı'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yetişmeye çalışan öğrencilere yardım etti. Öğrenciler, sınava geç kalmamak için ekiplerin yardımına koştuğunu belirterek teşekkür etti.

09.06.2024 13:30
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Çankırı'da sınava geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti

ÇANKIRI - Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yetişmeye çalışan öğrencileri sınava yetiştirdi.

Çankırı'da YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı sınavına yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yetişti. İl genelinde önlemler sürerken ekipler sınava çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Öğrenciler, sınava geç kalacaklarını belirterek ekiplerin yardımına koştuğunu belirterek teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da sınava geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti - Son Dakika

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