Çankırı'da sınava geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti
ÇANKIRI - Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yetişmeye çalışan öğrencileri sınava yetiştirdi.
Çankırı'da YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı sınavına yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yetişti. İl genelinde önlemler sürerken ekipler sınava çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.
Öğrenciler, sınava geç kalacaklarını belirterek ekiplerin yardımına koştuğunu belirterek teşekkür etti.
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