Çankırı'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında belirlenen kişilerin ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 103 sikke ve 7 obje ile kaya kırıcı kartuş olduğu değerlendirilen 5 patlayıcı madde, fünye bağlantılı 2 ticari patlayıcı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve çeşitli çaplarda 848 tabanca fişeği, 1 uçaksavar mühimmatı, 5,56 milimetre ve 45 kalibre çaplarında 2 fişek ile 11 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.