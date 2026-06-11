Çankırı'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Çankırı\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
11.06.2026 19:12
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Kurşunlu-Korgun yolunda devrilen tırda yangın çıktı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Mehmet S. (23) idaresindeki 41 AAT 666 plakalı tır, Kurşunlu- Korgun kara yolu Kavakdibi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Devrilen tırın kabin kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kurşunlu, Çankırı, İtfaiye, Korgun, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seçkin Akbaş Seçkin Akbaş:
    iyi ki sağ salim kurtuluşmuş ?? eskiden bu tür kazalar bu kadar sık yaşanmazdı yollar daha iyiydi işaret sistemleri daha nettiydi şimdi her gün bir kaza haberi ?? umarım hızlı iyileşir 0 0 Yanıtla
  • Ayşen Şanlı Ayşen Şanlı:
    vay be böyle şeyler olunca insanın canı çıkıyo ya allaha şükür genç adam sağ çıkmış tırları kontrol etmek lazım bu yollar da berbat hale gelmiş 0 0 Yanıtla
  • Nuray Abbas Nuray Abbas:
    23 yaşında bir genç bu kazayı atlatabilmişse çok şanslı sayılır gerçekten bu kadarı da yeterli bence sürücülerin daha dikkatli olması lazım yolda ölüm kalım meselesi değil mi 0 0 Yanıtla
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