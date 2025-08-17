Çankırı\'da Yangın: 6 Ev Küle Döndü

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 3'ü metruk 6 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyündeki metruk bir evde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın yıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin sabah saatlerine kadar süren müdahalesi sonrası 3 metruk ev ve 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.