Çankırı'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

Çankırı'da yaz Kur'an kursu kapanış programında öğrenciler tarafından gösteriler sergilendi ve çocuklara ikramlarda bulunuldu. İl Müftüsü Mehmet Şahin, kurslara olan talebin yoğun olduğunu belirtti.

15.08.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi.

Programda dua edilmesinin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, burada yaptığı açıklamada, 2024 yılı yaz Kur'an kurslarının 6 hafta önce başladığını söyledi.

Yarın itibariyle 6 haftalık sürecin tamamlanacağını belirten Şahin, "Yaz kurslarımızda gerek camilerimize gerek Kur'an kurslarımıza bu sene aşırı derecede talep vardı. Camilerimiz, Kur'an kurslarımız tıklım tıklım doluydu. Biz bundan çok çok memnun olduk. Öğrencilerimizin camilere koşması, şu sıcak mevsimde gelmesi hocalarımızla beraber olmaları, temel dini bilgileri öğrenmeleri, Kur'an alfabesini, Kur'anı öğrenmeleri, Hazreti Peygamberin hayatını öğrenmeleri evlatlarımız için, gençlerimiz için çok çok önemli bir husus." dedi.

Bugün itibariyle merkez ve ilçelerde Kur'an kursu kapanış programları olduğunu dile getiren Şahin, "Burada da müsait olan kurslarımızın öğrencilerini şehrimizin büyük camisi olan Ahmet Yesevi Camisi'nde topladık, onlarla haşır neşir olduk. Arkadaşlar tüm öğrencilerimize Diyanet Vakfı Çankırı Şubemizin de katkılarıyla ikramlarda bulunuyorlar. Gördüğüm kadar öğrenciler de çok memnun oldular. İnşallah Cenabı Hak bu yavrularımızın geleceklerini hayırlı, bereketli eylesin, zihinlerini açık etsin, vatana, millete, insanlığa hizmet edecek gönül erleri olarak yetişmelerini Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu vesile ile bu yaz Kur'an kurslarına emeği geçen tüm hocalarımıza, çocuklarını camilere ve Kuran kurslarına gönderen tüm velilerimize ayrıca çocuklarımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, il genelinde 8 bin 470 öğrencinin yaz Kur'an kursunda eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Şahin, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki oturuma katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki oturuma katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement