Çankırı'da Yeşilçam Müzikleri Konseri - Son Dakika
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Çankırı'da Yeşilçam Müzikleri Konseri

Çankırı\'da Yeşilçam Müzikleri Konseri
03.06.2026 22:25
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Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde Yeşilçam müzikleri konseri düzenlendi.

Çankırı'da lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Yeşilçam Müzikleri" konseri düzenlendi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından okulun konser salonunda düzenlenen konserin açılışında konuşan Okul Müdürü İbrahim Gökmen, önceki aylarda piyano ve çok sesli koro konserinin ardından bugün Yeşilçam müzikleri orkestra konserini izleyeceklerini söyledi.

Sahnelerin hazırlanmasında uzun emekler harcandığını belirten Gökmen, "Bu etkinlikler gençlerimizin muazzam bir deneyim kazanmasına vesile olmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temel yaklaşımları doğrultusunda öğrencilerimizin estetik duyarlılıklarını, kültürel farkındalıklarını ve sanatsal bakış açılarını geliştirmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Sanatla beslenen bireylerin kültürüne sahip çıkan, düşünce dünyasını zenginleştiren ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştiğini dile getiren Gökmen, "Bu anlayışla iki yıl önce başlattığımız kişisel sergiler başta olmak üzere sanatın her alanındaki üretimleri desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bizler de öğretmenler olarak üretimin bir parçası olmak için öğrencilere örnek olma gayretimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından okulun müzik bölümü öğrencilerinden oluşan orkestra, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Tosun Paşa, Neşeli Günler, Seven Ne Yapmaz, Hababam gibi toplamda 11 parçayı katılımcıların beğenisine sundu.

Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Selahattin İnal, Kültür Sanat, Çankırı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Yeşilçam Müzikleri Konseri - Son Dakika

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