Çankırı'da Yoğun Sis Etkili

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Çankırı'da yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

ÇANKIRI - Çankırı'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Çankırı'da etkili olan yoğun sis, sürücüleri zor durumda bıraktı. Yüksek rakımlı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Özellikle Kurşunlu-Çankırı karayolunda araç kullanan sürücüler, dörtlü flaşörlerini yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ise sürücüleri, hız yapmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.