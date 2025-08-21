Çankırı'dan Tuzdan Satranç Takımı - Son Dakika
Çankırı'dan Tuzdan Satranç Takımı

21.08.2025 11:31
Kürşat Akduman, 4 yıl uğraşarak kaya tuzundan satranç takımı yaptı. Çankırı kültürünü yansıttı.

Tuzu ile ünlü Çankırı'da kaya tuzundan farklı eşyalar yapan Kürşat Akduman, tuzdan satranç takımı yaptı.

Tuza karşı ilgisi olan Akduman, 2010 yılında Çankırı Buğday Pazarı Medresesi'nde tuzdan kolye, bileklik, tespih gibi ürünler yapmaya başladı.

Çankırı'ya daha fazla değer katma düşüncesiyle, dünyada kaya tuzundan neler yapıldığını araştıran Akduman, tuzdan satranç takımının olmadığını gördü.

Akduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç oynamayı sevdiğini, daha önce tuzdan satranç takımı yapılmadığını görünce harekete geçtiğini söyledi.

Tuzdan satranç takımı yapmasının 4 yılını aldığını belirten Akduman, şunları dile getirdi:

"Öncelikle tuzu bulması biraz sıkıntıydı, bu tuz çok nadir bulunuyor. Yağ tuzu, kristal tuz kullanıyorum ben. Boyut da zaten biraz fazla. Satranç takımını yapmam 4 yılımı aldı. Dört sene parça parça, hani bir gün iki gün durup, üçüncü gün yapmaya başladım. Çünkü tuzu bulmakta çok zorluk çekiyordum. Dört sene sonunda satranç takımını tamamladım."

Kullandığı tuzun Çankırı Tuz Mağarası'ndan nadiren çıktığına işaret eden Akduman, "Damar dedikleri bir katman şeklinde nadiren çıkıyor bu yüzden bulunması zor. Bu tuzların özellikleri suya doymuş kaya tuzu olmaları bu yüzden normal kaya tuzuna göre daha zor erir. Çankırı'daki tuzculardan zaman zaman giderek büyük çuvalları karıştırıp kullanabileceğim tuzları buldum. Hatta tuzcular da benim bu hayalimi gerçekleştirmem için işime yarayacağını düşündükleri tuzları bana ayırdılar. Bazen hiçbirini kullanamadım ama bana bu konuda destek olmaya çalıştılar." diye konuştu.

Tuzdan yapılan satranç takımı yaran kültüründen de izler taşıyor

Takımları ayırabilmek için Çankırı yaran kültüründen bir parça kullandığına işaret eden Akduman, "Yaranlarımızın takmış olduğu poşuyu takımın birine giydirerek hem renk katmış olduk hem de Çankırı'mızın değerini satranç takımının üstüne işlemiş olduk. Bu şekilde bir takımımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Takımın taşlarını tuzdan, sandığını ahşaptan yaptığını, her aşamanın elinden geçtiğini belirten Akduman, şunları kaydetti:

"Herhangi bir makine kullanmadık. Tuz zaten makineye girmiyor. Falçata, zımpara ve demir testeresi kullanarak bu ürünümüzü yaptım. Satranç takımından tekrar yapabilir misiniz derseniz, zaten bir tane var. İkincisini, tuzu bulmanın çok zor olduğundan dolayı, yapamam. Yeni bir şey yapabilirim. Bakıyoruz şu anda tuzdan başka ne yapabiliriz, dünyada tek olabilecek bir şey. Değer kalsın anlamında düşünüyoruz. Elimizde tuzumuz var, yıllardır biriktiriyoruz, 15 senemizi aldı bu. İlerleyen dönemde yeni bir ürünle karşınıza çıkacağım inşallah."

Kaynak: AA

