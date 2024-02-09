Çankırı İl Sağlık Müdürü Sigara Bırakma Günü için Mesaj Yayımladı

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Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkaya, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Tütün kullanımının Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımladığını, doğum öncesinden başlayarak insan yaşamının bütün evrelerinde ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açtığını vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Tütünle mücadelede sağlanan başarı ile kanser başta olmak üzere pek çok kronik hastalık ve yaşam kayıpları önlenmekte, tedavi masraflarının azalması, iş gücü kayıplarının önlenmesi gibi ekonomik kazançlar sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın tütün ürünü kullanmadığı halde tütün dumanına maruz kalma sonucu oluşan pasif içiciliği önlemek, temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla ülke genelinde 7 gün 24 saat denetimler yapılmaktadır. Denetim ekiplerimiz tarafından rutin denetimlerin yanı sıra 'Alo 184 Tütün İhbar Hattı' ve 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik de denetimler gerçekleştirilmektedir. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Bakanlığımızın 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını' arayabilir, Çankırı Devlet Hastanesi, Çerkeş Devlet Hastanesi ve Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan sigara bırakma polikliniklerine başvurarak ücretsiz olarak sunulan hizmetlerden faydalanabilir."