Çankırı Orta\'da 11 Kasım\'da 1500 fidan, 30 dekarlık alanda toprakla buluştu

Çankırı'nın Orta ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 1500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kanlıca Mahallesi'ndeki mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 30 dekarlık alana çınar, ıhlamur, sedir, sarıçam, mavi servi ve iğde türlerinden 1500 fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, ağaçların korunmasının ve boş alanların ağaçlandırılmasının önemine dikkati çekti.

İnce, "Dünyamızın oksijen kaynağı olan ağaçlarımız çok önemli. Ağaçlarımızı korumalı, boş topraklarımızı ağaçlandırmalıyız. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara yaklaşık 5 bin fidan da dağıtıldı.

Programa Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İbrahim Uçakoğlu, Orman İşletme Şefi Elif Öztürk, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.