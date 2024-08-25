Çankırı Orta ilçesinde Orta Kısaç Köy Konağı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
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Çankırı Orta ilçesinde Orta Kısaç Köy Konağı'nın açılışı yapıldı

Çankırı Orta ilçesinde Orta Kısaç Köy Konağı\'nın açılışı yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde yapımı tamamlanan Orta Kısaç Köy Konağı'nın açılışı yapıldı. Konağın yapımında yardım edenlere teşekkür eden köy muhtarı, konağın köy halkına hizmet vereceğini belirtti. Açılışa katılan kaymakam da gelenek ve göreneklerin burada yaşatılacağını söyledi.

25.08.2024 20:18
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Çankırı'nın Orta ilçesinde yapımı tamamlanan Orta Kısaç Köy Konağı'nın açılışı yapıldı.

Konağın açılışında konuşan Kısaç Köyü Muhtarı Metin Yoleri, köydeki yardımseverlerin katkılarıyla konağı bitirebildiklerini söyledi.

Konağın yapımında yardım edenlere teşekkür eden Yoleri, "Köye gelen protokol üyelerini de konakta ağırlayacağız, taziye ve nişan gibi etkinliklerde de konağımız vatandaşlarımıza hizmet verecek." dedi.

Açılışa katılan Kaymakam Erkan Minuz, köy halkının konağa gelerek gelenek ve göreneklerini burada yaşatacaklarını söyledi. Minuz, konağın yapımında ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Orta ilçesinde Orta Kısaç Köy Konağı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

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