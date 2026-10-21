Sergen Yalçın A Milli Takım\'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı

Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Futbol Takımı’nın başına getirdiği Sergen Yalçın’ın sözleşme şartlarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Dört yıllık anlaşma yapılacağı açıklanan 53 yaşındaki teknik adamın maaşı ve ayrılık koşulları, gazeteci İbrahim Seten’in aktardığı iddialarla gündeme geldi.

YILLIK 2,5 MİLYON EURO İDDİASI

Seten’in paylaştığı bilgilere göre Sergen Yalçın ile yıllık 2,5 milyon euro üzerinden anlaşma sağlandı. Bu rakamın geçerli olması ve dört yıllık sözleşmenin tamamlanması halinde Yalçın’ın toplam kazancı 10 milyon euroya ulaşacak. Maaşa ilişkin rakamlar, resmi açıklamadan ziyade Seten’in aktardığı bilgilere dayanıyor.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÖZEL MADDE

Sözleşmeye ilişkin bir diğer iddia ise olası ayrılık şartlarıyla ilgili. Seten’e göre TFF yönetiminin değişmesi ve yeni yönetimin Yalçın ile çalışmak istememesi durumunda deneyimli teknik adama 1 milyon euro tazminat ödenecek. Söz konusu maddenin bu koşula bağlı olarak uygulanacağı öne sürüldü. Seten’in açıklamalarının aktarıldığı haber

İLK KEZ MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRACAK

Futbolculuk kariyerinde A Milli Takım formasını 37 kez giyen Sergen Yalçın, teknik direktör olarak ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak. Yalçın, antrenörlük kariyerindeki önemli başarılarını 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanarak elde etmişti.