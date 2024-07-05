Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Kent merkezleri ile bazı ilçelerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.
Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına adı.
Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı ve Çorum'da Gökyüzünde Parlak Işık Kümesi Görüldü - Son Dakika
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