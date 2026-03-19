Canpolat'tan Bayram Mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canpolat mesajında, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Ramazan ayını geride bırakıp bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Canpolat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek bir ayı geride bıraktık. Gönüller arasında kurulan bağların bayramla birlikte daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve birlik ruhunun pekiştiği müstesna günlerdir."

Haliliye Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca vatandaşların yanında olduklarını belirten Canpolat, kurulan iftar çadırı, evlere ulaştırılan sıcak yemek ve ekmek hizmeti ile düzenlenen tasavvuf konserleriyle ramazanın manevi iklimini birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Canpolat, mesajının sonunda ise Ramazan Bayramı'nın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, tüm vatandaşların bayramını en kalbi duygularla kutladı.