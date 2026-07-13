Caretta Caretta Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesi açıklarında çuvala dolanan caretta caretta, tekneyle balık avına çıkan Yüksel Kaya tarafından kurtarıldı.
İlçe açıklarında tekneyle balık avlayan Yüksel Kaya'nın oltasına, çuvala dolanan caretta caretta takıldı. Kaya, nesli tehlike altındaki caretta carettayı teknesine aldıktan sonra çuvalı kesti. Kaplumbağayı kurtaran Kaya daha sonra yeniden denize bıraktı.
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