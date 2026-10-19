Carney, 4 askerin öldüğü Wainwright yangınını 50 müfettişin soruşturduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Carney, 4 askerin öldüğü Wainwright yangınını 50 müfettişin soruşturduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta'daki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan ve 4 askerin ölümüne yol açan yangını 50 müfettişin soruşturduğunu, çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Yangında yaralanan 39 kişinin tedavisi sürerken 19 kişinin durumu kritik.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde hafta sonu çıkan ve 4 askerin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 50 müfettişin soruşturma yürüttüğünü belirtti.

CBC kanalının haberine göre, Carney, parlamentodaki konuşmasında, 17 Ekim'de Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangına dair açıklamada bulundu.

Yangınla ilgili Kanada Silahlı Kuvvetleri Ulusal Soruşturma Servisinden 50 müfettişin soruşturma yürüttüğünü aktaran Carney, yangını neyin başlattığının henüz belirlenemediğini kaydetti.

Carney, "Eğitim alanında bir yangın vardı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yangın, bir dakikadan kısa sürede yaklaşık 1 kilometre sıçrayarak, askerlerin toplandığı yere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Olay

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde 17 Ekim'de yangın çıktığı ve 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith, yaralı 39 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtmiş, 19 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kanada Savunma Bakanlığı, yangının çıkış nedeninin "terör" kaynaklı olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA
Mark CarneyGüvenlikSavunmaKanadaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan’dan büyük müjde Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
18:57
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 19:57:24. #7.13#
SON DAKİKA: Carney, 4 askerin öldüğü Wainwright yangınını 50 müfettişin soruşturduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei