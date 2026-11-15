Carney ABD ile ticarette ilerleme olduğunu söyledi, otomotivde güvence istedi - Son Dakika
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Carney ABD ile ticarette ilerleme olduğunu söyledi, otomotivde güvence istedi

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığını ancak henüz anlaşmaya varılmadığını söyledi. Otomotiv sektörünün sürdürülebilirliğini güvence altına almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ülkesi arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak tarafların henüz anlaşmaya varmadığını belirtti.

The Hill'in haberine göre Carney, Filipinler'in başkenti Manila'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la Filipinler'e hareket etmeden önce görüştüğünü ve Washington yönetimiyle yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi.

Trump'ın yanı sıra ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve diğer yetkililerle de görüştüğünü aktaran Carney, ABD ile Kanada arasında ikili bir anlaşma ihtimalinin bulunduğunu ancak henüz bu aşamaya gelinmediğini ifade etti.

Carney, Kanada'nın otomotiv sektörünün sürdürülebilirliğini güvence altına almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, otomotiv sektörünün iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin temel başlıklarından biri olduğunu kaydetti.

ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin en zorlu konularından birinin otomotiv sektörü olduğuna işaret eden Carney, ABD otomotiv endüstrisinin Kanada ile üretim entegrasyonuna bağlı olduğuna dikkati çekti.

ASEAN'la yapılacak anlaşmaya vurgu

Öte yandan Kanada Başbakanlık Ofisi'nden, Carney'in gazetecilere yaptığı değerlendirmeye ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, Kanada ile Filipinler arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildiren Carney, anlaşmanın gelecek yıl yürürlüğe girmesi için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

Carney, ASEAN ile yapılacak anlaşmanın Kanada'nın bölgeye ihracatını 2 milyar dolardan fazla artırmasının, ülke ekonomisine 1,5 milyar dolardan fazla katkı sağlamasının ve 14 bin kişiye istihdam oluşturmasının beklendiğini aktardı.

Kanada'nın ABD'ye ticari bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini vurgulayan Carney, ABD dışındaki ihracatlarını 2035'e kadar iki katına çıkarma hedefinde planlanandan hızlı ilerlediklerini ve Kanada'nın ihracat gelirlerinin yaklaşık üçte birinin artık ABD dışındaki pazarlardan elde edildiğini bildirdi.

Carney, bu yıl 7 yeni ticaret ve yatırım anlaşması imzaladıklarını, 7 yeni anlaşma için de müzakerelere başladıklarını ifade ederek, Çin'le ticaretin artırılmasını görüşeceğini ve Hindistan ile yıl sonuna kadar yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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