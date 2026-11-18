Kanada Başbakanı Mark Carney, Çin ile ticari ilişkileri yeniden canlandırma ve farklı sektörlerde işbirliğini genişletme konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Carney, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada'nın Çin ile ilişkilerini yeniden düzenlemeye yönelik adımlarının sonuç verdiğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını aktaran Carney, Kanada'nın daha önce gümrük tarifelerine tabi tutulan ticaretinin yüzde 90'ından fazlası için pazara erişimin yeniden sağlandığını dile getirdi.

Carney, Kanada'nın Çin'e toplam ihracatının bu yıl yüzde 20 arttığını belirterek iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 125 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Kanada'nın Çin ile ilişkilerini istikrara kavuşturmayı ve ticari kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmayı hedeflediğini aktaran Carney, buna rağmen iki ülke arasındaki ticaretin diğer birçok ülkeyle kıyaslandığında hala sınırlı düzeyde olduğunu söyledi.

Carney, Kanada'nın ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirdiğini ve tek bir pazara bağımlılığını azaltmaya çalıştığını aktardı.

Trump ile ticaret görüşmesi yapacak

ABD ile ticaret müzakerelerine de değinen Carney, Washington ile ticari ilişkilerin Çin'e kıyasla çok daha büyük ve karmaşık olduğunu, ABD'nin ticaret hedeflerinde köklü değişikliklere gittiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini aktaran Carney, Kanada'nın ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını ancak yalnızca Kanada'nın çıkarlarına hizmet eden bir anlaşmayı kabul edeceklerini söyledi.

Carney ayrıca, ülkesinin Çin ile geliştirdiği ilişkilerin Trump'ın öncelikleri arasında üst sıralarda yer almadığını, Washington yönetiminin Kanada'nın Pekin ile ilişkilerini anlamaya çalıştığını belirtti.

Rusya'ya yönelik yaptırımların sona erdiği yönündeki değerlendirmelere de karşı çıkan Carney, Kanada'nın Rusya'daki kişi ve kuruluşlara yönelik binlerce yaptırım uyguladığını ve yaptırım listesini genişletmeye devam edeceğini ifade etti.

Carney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın devam etmesi halinde yaptırımların artırılacağını kaydederek "Vladimir Putin'in sahadaki durum hakkında yalan söylediğini" savundu.