Carney'den İsrail'e Sert Tepki
Carney'den İsrail'e Sert Tepki

26.05.2026 10:04
Kanada Başbakanı Carney, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşerek aktivistlere kötü muameleyi kınadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney'in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelenin "kabul edilemez" olduğunu söylediği bildirildi.

Kanada Başbakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Carney, Herzog ile telefonda görüştü.

Görüşmede Carney, filodaki Kanadalılar dahil sivillere yönelik "korkunç muamelenin kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, olayla ilgili bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarını şiddetle kınayan Başbakan Carney, tüm sivillerin korunmasının ve insan onuruna her koşulda saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

Carney, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail'in kötü muamelesinin "kabul edilemez" olduğunu ve İsrail Büyükelçisi'nin Kanada Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Herzog, İsrail, Kanada, Güncel, Dünya

